اعترافات سائقين سرقا كابلات مخزن بالتجمع: كنا نمر بضائقة مالية

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت النيابة العامة اليوم الاثنين، حبس سائقين لقيامهما بسرقة مخزن إحدى الشركات الخاصة بمنطقة التجمع، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين الإجرامي.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وإرسال تقرير وافي بها.

كما أعترف المتهم الأول أمام النيابة باعترافات تفصيلية في الواقعة حيث أكد بسرقته المضبوطات من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات، وأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط سائقين أثناء قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها (كمية من النحاس وزنت نحو 150 كيلو جراما – منشار حديدى – سلاح أبيض "كتر").


وبمواجهتهما أمام النيابة اعترفا بسرقة المضبوطات وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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