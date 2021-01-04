فدية بالدولار.. "أمن قنا" يضبط خاطفي طفل في فرشوط

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية أمن قنا، بإشراف اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا، من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بقنا ومطالبة أهليته بدفع فدية مالية نظير إعادته.

ولقد توصلت تحريات فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه نظرًا لعلمه بثراء والد الطفل كونه يقيم بذات الناحية، اتفق مع باقي المتهمين على اختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراحه.

وتابع المتهم أنه في سبيل ذلك قام بمراقبة الطفل وإخبار باقي المتهمين بنزوله من مسكنه للهو أمامه فتوجهوا بسيارة ملاكي مُستأجرة "تم ضبطها"، وقاموا باختطافه، وتم تحرير الطفل المختطف من مكان احتجازه بمسكن أحد المتهمين بدائرة قسم شرطة قنا وإعادته سالمًا لأهليته. 

جاء ذلك بع بلاغ من ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، بقيام (4) مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف نجلها (6 سنوات) أثناء لهوه رفقة طفل آخر أسفل العقار سكنهما، ومطالبتهم بدفع مبلغ 100 ألف دولار فدية لإطلاق سراحه.

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