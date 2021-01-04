دي بروين يتغنى بأداء مانشستر سيتي أمام تشيلسي

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
صرح النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي، بأنه سعيد بأداء فريقه بعد أن استعاد شراسته خلال الفوز 3-1 على تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز.


وجلس هداف سيتي التاريخي سيرجيو أغويرو على مقاعد البدلاء بعد عودته من إصابة بالركبة كما غاب المهاجم غابرييل جيسوس بسبب فيروس كوفيد-19، لذا تقدم دي بروين للأمام وأثبت براعته بتسجيل هدف وقدم تمريرة حاسمة.


وقال دي بروين لمحطة سكاي سبورتس عن هذه التجربة "كان الشعور غريباً بعض الشيء في البداية".


وأضاف "لعبت في هذا المركز خلال مرات قليلة في مسيرتي، وبالتأكيد لدينا العديد من المهاجمين وطلب مني المدرب القيام بهذا الدور وحاولت بذل أقصى جهد ممكن".


ولم يخسر سيتي في سبع مباريات في الدوري ليصبح في المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع نقاط خلف المتصدر ليفربول، وتتبقى مباراة لفريق المدرب بيب غوارديولا.


وتابع اللاعب البلجيكي "من المهم الفوز في هذه المباريات الكبرى وخضنا بعض المباريات الجيدة هذا الموسم لكن دون انتصار لذا أظهرنا أننا يمكننا التفوق في مباريات القمة.


"لا زلنا نقاتل في معركة شرسة لكننا نقترب من القمة وهذا ما يمكننا فعله الآن.


"في السنوات التي توجنا فيها باللقب كنا نفوز في المباريات الكبرى والوضع مختلف هذا العام لأن الجميع يخسرون نقاطا وانطلاقتنا كانت سيئة، لكننا عدنا للسباق ومن الرائع أننا نقاتل الآن".
 

أخبار تهمك

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 20 ساعة

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ ساعة و 23 دقيقة

بشرى سارة في الزمالك

منذ ساعة

انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

منذ ساعتين

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 10 ساعة

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرفض عرض أهلي جدة لضم نجمه

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

12:06 م

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

بشرى سارة في الزمالك

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى