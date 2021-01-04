رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة





أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي:

قداسة البابا تواضروس الثانى

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسعدنى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة الأقباط بخالص التهانى القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الاخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعًا؛ كى تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكل عام وقداستكم بخير

مستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

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