موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
ينتظر عشاق كرة القدم قمة من قمم الكرة السعودية، تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الشباب، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.


وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت على ملعب الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لذلك يحتاج الاتحاد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من ءجل التأهل إلى الدور النهائي، فيما يحتاج الشباب للفوز أو التعادل بنتيجة تفوق 1-1.


ويدخل العميد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة الانتصارات التي حققها في الدوري السعودي، والتي كان آخرها فوزه على فريق الباطن، بهدفين لهدل في الجولة الماضية.


كما قدم الليوث آداء متميز في الجولة الماضية أمام فريق الهلال، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما.


تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة عشر بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.


ومن المقرر أن يلتقي الفائز في هذه المباراة مع الفائز من قمة مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي.


أخبار تهمك

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في الزمالك

منذ ساعة

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

منذ ساعة و 26 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يرفض عرض أهلي جدة لضم نجمه

منذ ساعتين

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

منذ ساعتين

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

12:06 م

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

بشرى سارة في الزمالك

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى