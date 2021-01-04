موعد مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق كرة القدم قمة من قمم الكرة السعودية، تجمع بين فريق الاتحاد ونظيره الشباب، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.









وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت على ملعب الشباب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لذلك يحتاج الاتحاد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من ءجل التأهل إلى الدور النهائي، فيما يحتاج الشباب للفوز أو التعادل بنتيجة تفوق 1-1.









ويدخل العميد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة الانتصارات التي حققها في الدوري السعودي، والتي كان آخرها فوزه على فريق الباطن، بهدفين لهدل في الجولة الماضية.









كما قدم الليوث آداء متميز في الجولة الماضية أمام فريق الهلال، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكلا منهما.









تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة عشر بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.









ومن المقرر أن يلتقي الفائز في هذه المباراة مع الفائز من قمة مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي.







