انقطاع مياه الشرب عن السيوف في الإسكندرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
أعلنت شركة مياه الإسكندرية، انقطاع مياه الشرب عن السيوف شماعة، أبو سليمان، سيدى بشر قبلى شرق الإسكندرية، بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى 1000م، ونوهت شركة المياه، إلى أنه سيتم قطع المياه عن المناطق المذكورة ويعاد ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأجرى المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية، جولات ميدانية، للتأكد من كفاءة حالة الروافع والمحطات على الطبيعة.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية، إلى أن الجولة بدأت بالمرور على رافع برج العرب الساحلى، لتفقد أعمال الإحلال والتجديد القائمة لتحسين مستوى الضغوط وتقديم خدمة أفضل لأهالى المنطقة، بالإضافة إلى متابعة حالة العنبر الجديد برافع جهاز مدينة برج العرب الجديدة وموقف تشغيل وحدة التحلية بنظام، وهى تعمل على تنقية المياه على مراحل لفصل المياه عن الأملاح والمعادن الزائدة.

كما تابع المهندس أحمد جابر أعمال إحلال وتجديد خط "12"بوصة زهر مرن ببرج العرب القديمة لتقوية المياه، مؤكدا على أن حالة المياه جيدة ولا يوجد أى شكوى من ضعف أو انقطاع للمياه بمدينة برج العرب القديمة والجديدة وبجميع القرى السياحية بالساحل الشمالى، ما أثبت نجاح خطة أعمال الإحلال والتجديد الموضوعة، وشدد على رفع حالة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مستجدات تطرأ على المحطات أو الشبكات، كما تم تشكيل غرفة الطوارئ وتجهيز الخط الساخن (125) لتلقى جميع الشكاوى؛ علاوة على تجهيز جميع المعدات، وتنكات المياه تحسبا لأى أمر طارىء.

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