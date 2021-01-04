الأرصاد: "لو مش عندك مشوار مهم متنزلش قبل 9 صباحا" (فيديو)
الإثنين 04/يناير/2021 - 01:03 م
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن وجود شبورة مائية كثيفة خلال هذه الفترة تعتبر الظاهرة الأساسية لحالة الطقس حاليا.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار الشديدة، وسيستمر الاستقرار في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.
ونوه بأن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشددا على ضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة بسبب الشبورة المائية، مضيفا: "لو مش عندك مشوار مهم متنزلش قبل 9 صباحا لكثافة الشبورة"، لافتا إلى أن الطقس سيشهد حالة من التغيرات الجوية في النصف الثاني من شهر يناير.