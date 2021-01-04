رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ عميد كلية الزراعة الجديد (صور)

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أستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، الدكتور محمد بهي سليمان، عميد كلية الزراعة بالشاطبى، حيث هنأه بصدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا للكلية، متمنيًا له التوفيق والسداد خلال فترة توليه إدارة الكلية.



على جانب آخر، أصدر أ.د. عبد العزيز قنصوه، رئيـس جامعـة الاسكندريـة، قـرارًا بتعييـن أ.د. شريف أحمد فوزى رستم الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات.



