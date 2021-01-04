محافظ الجيزة: رصف البر الغربي بدءا من مثلث سقارة بالمريوطية بطول 2 كم بتكلفه 8 ملايين جنيه

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدء أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق البر الغربي المريوطية، بدءا من مثلث سقارة بطول ٢كم وبتكلفة ٨ مليون وذلك ضمن خطة مديرية الطرق الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث تمت أعمال إزالة ورفع التعديات الموجودة علي الطريق وترحيل أعمدة الانارة لتنفيذ اعمال التوسعة.

وأكد المحافظ أنه جاري العمل علي قدم وساق لإنجاز أعمال الرصف والتطوير لعددا من المحاور المرورية مشيراً انه تم تنفيذ أعمال تخطيط مروري لشارع ثروت باتجاه جامعة القاهرة، وذلك من خلال مديرية الطرق الي جانب صيانه عددا من الباكيات والاسوار الحديدية المتهالكة بكوبرى صفط اللبن حفاظا على سلامه المواطنين المترددين علية .

كما تابع محافظ الجيزة، الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع الزعفران من شارع احمد كامل وحتي شارع سلامه الراضي من شارع الهرم بنطاق حي العمرانية الي جانب متابعة أعمال التوسعة والتطوير بشارع ترعه الزمر، حيث جاري تنفيذ أعمال فرد طبقة الدقشوم بالجزء من نصرالدين حتى شارع الشعب وذلك في اطار تنفيذ خطه المحافظة لتطوير المحاور المرورية الرابطة بين شارع الملك فيصل والاهرام ومتفرعاتهم .

بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة الطريق بشارع النيل أسفل كوبري الساحل عقب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بزيادة القدرة الكهربائية لمستشفي الحميات بأمبابة بحي شمال الجيزة .

مشيراً انه تم البدء تم رصف شارع شريف المتفرع من شارع الملك فيصل بالإضافة الي انه تم استكمال رصف طريق "مدخل قرية منديشة " بطول 550م تقريبا وبعرض ٦ متر ، ضمن الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية .

وفي نفس الاطار واصلت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أوسيم إستكمال أعمال رفع تالف الرصف القديم وإزالة الأكشاك المخالفة ورفع التعديات وأعمال التوسعة لرصف الطريق الرئيسي بالكوم الأحمر حتى مستشفي أوسيم المركزي بمدينة أوسيم ورفع كافة التعديات بالطريق، وذلك لبدء رصف الطريق بطول 4800م تقريباً ضمن خطة الرصف بمركز ومدينة أوسيم .

 
 

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