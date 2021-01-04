أحمد سامي يعتمد سياسة التدوير الجزئي بسموحة في الدوري

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:38 م
احمد سامي
احمد سامي
رامي بيشاي
يدرس أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، اعتماد سياسة التدوير الجزئى بين عناصر "الموج الأرزق"  فى المنافسات القادمة بعد نجاحها فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدورى والتى شهدت الدفع بالعديد من البدلاء فى التشكيل الأساسى نظرا لغياب العديد من العناصر الأساسية لظروف قهرية منها الإصابة بفيروس كورونا وآخرى لأسباب فنية.

وسيواصل سامى الاعتماد على سياسة التدوير ولكن بشكل جزئى حتى لا تؤثر على معدل الانسجام فى الملعب فى مباريات الدورى، وذلك بمنح فرص أكبر لعدد من العناصر البديلة التى تثبت نفسها فى التدريبات ولكن بما لا يفسد مخطط المدير الفنى فى التوصل إلى التناغم والإنسجام بين كل اللاعبين وتخفيف الضغط الذى يتعرض له اللاعبين بسبب تلاحم المباريات.

ويسعى مدرب سموحه للبحث عن حل لمشكلة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق خلال المباريات الماضية والذى تسبب فى تحقيق الفريق للتعادل فى 3 مباريات رغم الفرص الكثيرة التى أضاعها اللاعبين خلال هذه المباريات، كما يسعى أحمد سامى إلى البحث عن صانع ألعاب متميز من لاعبيه لتوظيفه بالشكل الذى يخدم مصلحة سموحه خلال المباريات المقبلة بالدورى.

على جانب آخر يخضع حسام حسن مهاجم الفريق لفحص طبى على هامش تدريب اليوم لتحديد مدى جاهزيته للمباراة القادمة أمام الإنتاج الحربى فى الدورى خاصة وأن اداء محمد طلعت غير مرضى بالنسبة للجهاز الفنى.

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