أستاذ صحة عامة تحذر من اقتراب الأطفال من الجد والجدة الوقت الحالي (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تظهر خلال فترة الحضانة للفيروس وهى تتراوح من 10 إلى 14 يوم، وخلال هذه الفترة الشخص الحامل للفيروس ينقل العدوى لغيره. 

وأشارت "شوقي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، إلى أن أعراض الإصابة خلال الموجة الثانية لم تختلف عن الموجة الثانية، محذرة من اقتراب الأطفال من الجد والجدة خلال هذه الفترة كإجرا احترازي حتى لا ينقلوا العدوى لهم.

وناشدت أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة، وزير الإعلام بتقديم دراما توعوية على شاشات التليفزيون مدتها دقيقة توضح للمواطن كيف يتم عزل مصاب كورونا في المنزل.

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