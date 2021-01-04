بعد التسجيل بالموقع الإلكتروني.. خطوات الحصول على التطعيم بلقاح كورونا

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بعد إعلان وزارة الصحة عن إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، فهناك عدة مسارات يمر بها المتلقي، حتى الحصول على كارت المتابعة الصحية.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات الحصول على التطعيم بلقاح كورونا.



١. تطلق وزارة الصحة، الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز لقاحات كورونا خلال 48 ساعة، حيث يرسل رسالة نصية تتضمن مكان وموعد التطعيم.



٢. يظهر للمسجل على الموقع كود يمكن من خلاله التواصل السريع مع المستشفى التي يحصل منها على اللقاح.



٣. يشمل مركز تلقى اللقاح 4 غرف منها غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وغرفة الموافقة المستنيرة، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية بعد التطعيم.



٤. بعد تلقى الجرعة الأولى يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه ميعاد تلقى الجرعة الثانية.



٥. يتم إنشاء ملف طبي للمتلقين، يشمل التاريخ المرضي والعلامات الحيوية بالإضافة إلى تسجيل أي عرض يظهر بعد تلقي اللقاح.



تعاقدت مصر على 100 مليون جرعة لفوق عمر 18 سنة من عدة شركات منهم 40 مليون جرعة من اللقاح الصينى، و20 مليون جرعة من شركة إسترازينكا، و40 مليون جرعة من التحالف الدولى للقاحات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.