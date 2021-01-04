المعهد الألماني للحوار يهنئ الطيب والبابا فرنسيس باعتماد 4 فبراير يوماً عالميا للأخوة الإنسانية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

هنأ المعهد الألماني للحوار والتفاهم (مواطنة) فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، بمناسبة اعتماد الأمم المتحدة 4 فبراير يوما عالميا للأخوة الإنسانية، معربة عن تقديرها الكبير للجهد الذي بذله الإمام الطيب والبابا فرنسيس في مجال الحوار والتواصل من أجل تحقيق السلم والسلام عبر العالم، سائلين الله أن يسبغ على البشرية نعمة الإخاء والسلم والأمن والرخاء.
مرصد الأزهر يدين مقتل إمام مسجد في ألمانيا ويؤكد: إرهاب بغيض نتاج تحريضات اليمين المتطرف

يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف -بأشد العبارات- مقتل أحد أئمة المساجد في ولاية «بادن فورتمبرج» جنوبي ألمانيا، بعد تعرضه لاعتداء، مساء الاثنين الماضي.

ويؤكد المرصد أسفه تجاه هذا الحادث الإرهابي البغيض، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المسلمين قد أصبحوا هدفًا للمتطرفين في العديد من المجتمعات الغربية؛ نتيجة التحريض من الجماعات اليمينية والأحزاب المتطرفة، كما يطالب بضرورة البحث عن حلول فاعلة لوقف أعمال العنف على الأصعدة كافة.

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