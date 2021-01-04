خلال ٢٤ ساعة.. ضبط 20 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية



تحرير (704) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.



كم تم ضبط (247) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1700) أرجيلة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.



جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قامت الأجهزة الأمنية في صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، يشن حملات أمنية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوي الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (20907) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (19715).. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (1192) لعدم سداد الغرامة المقررة.