حبس شاب 15 يوما لتحرشه بموظفة أثناء تأدية عملها

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأثنين حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة أثناء تأدية عملها بمنطقة المقطم.



كان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغًا يفيد بتحرش شاب بفتاة في محل عملها أثناء تواجده لإجراء بعض الأوراق في منطقة المقطم، واستغاثت الفتاة بزملائها في العمل والذين تمكنوا من ضبط المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.