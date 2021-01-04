إيران تستأنف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:37 م
تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، نقلًا عن وكالة مهر، بأن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في موقع فوردو النووي.

 

وقد قال نائب رئيس الوكالة النووية الإيرانية على أصغر زاريان، في تقرير نشر على موقعها على الإنترنت، اليوم السبت، إن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة إذا قررت السلطات الإيرانية القيام بذلك.

 

وأضاف: "في الوقت الحالي، إذا اتخذت السلطات الإيرانية القرار، فستتمكن منظمة الطاقة الذرية بصفتها المنفذ من تخصيب اليورانيوم بأي نسبة".

 

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، أنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، مع التراجع خطوة أخرى عن الالتزامات بالاتفاق النووي لعام 2015 مع ست قوى كبرى، لكنها تعهدت بمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

وقال على أصغر زاريان: إنه منذ أن اتخذت إيران أحدث خطوة في تخفيض الالتزامات بالاتفاق، تجاوز مخزون البلاد من اليورانيوم 1200 كيلوجرام وسيتم إضافته بسرعة إلى مخزون اليورانيوم المخصب.

 

كما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018، وأعادت فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية كجزء من سياسة "الضغط الأقصى".

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