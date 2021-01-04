وزير التخطيط تؤكد تفاؤلها بإداء قطاع السياحة رغم تأثيرات كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة كوفيد - 19، ورغم هذا التأثر السلبى إلا أن هناك فرصا للتطوير وتحسين الأداء وإعادة تقييم الموقف، وفرصة في ظل انخفاض الأعداد أن يتم رفع كفاءة القطاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية ورفع كفاءة العنصر البشرى، وكذلك الأمورالهيكلية والفنية.

 

 

 

وأكدت في بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الإثنين، ضرورة تفعيل دور وحدة الحسابات الفرعية ب قطاع السياحة ؛ والتي تمكن الدولة من تحليل كافة البيانات الخاصة بالسياحة وبناء استيراتيجية حقيقية بمستهدفات واقعية قابلة للتحقق وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن وحدة الحسابات الفرعية تفيد في وضع تقديرات واقعية لحجم النشاط السياحي ووضع التنبؤات اللازمة لتحقيق الخطط المستقبلية، وكذلك تمكن الدولة من تقييم أداء القطاع وتأثيراته التنموية في ظل علاقاته المتشابكة مع باقى القطاعات في الاقتصاد القومى، وضمان توحيد مصادر البيانات وفق مفاهيم ومنهجية علمية تسهل عمليات التحليل والمقارنة بما يتم دوليًا لفهم القدرات التنافسية للقطاع السياحى في مصر.

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