بعد التعاقد مع بواليا .. ثلاثي الأهلي يترقبون مصيرهم

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أنه تسود حالة من الترقب الشديد داخل صفوف الأهلي بعد التعاقد مع والتر بواليا من صفوف الجونة أثناء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وهناك حالة من الارتباك والترقب من جانب أكثر من لاعب بعد التعاقد مع بواليا لمدة 4 سنوات.


ويعد ثلاثي الأهلي أحمد ياسر ريان وصلاح محسن ومروان محسن من أبرز اللاعبين في القلعة الحمراء الذين يترقبون مصيرهم، حيث يتمسك الثلاثي بالمشاركة بشكل أساسي.


ويخشى ثلاثي المارد الأحمر من التجميد خلال الفترة المقبلة على الرغم من وجود وعود من الجهاز الفني بمنحهم الفرصة في ظل الارتباطات الكثيرة المحلية والإفريقية.

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