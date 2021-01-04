موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره هويسكا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


سجل هدف اللقاء الوحيد النجم الهولندي فرينكي دي يونج، في الدقيقة 27 من الشوط الأول، من صناعة الأرجنتيني ليونيل ميسي.


وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة عند النقطة 28، يحتل بها المركز الخامس، بينما يظل هويسكا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة.


ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره أتلتيك بلباو، يوم الأربعاء المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


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