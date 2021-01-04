لجنة المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد تتابع التدريبات بصالة برج العرب بالاسكندرية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
مصطفى عادل
أوضح بيان لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ان لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها  ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري ، قامت بمتابعة  التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة برج العرب بالاسكندرية .

وقامت اللجنة بمشاهدة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها،  ومنطقة كبار الزوار، ك والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

ونفذت  التدريبات النهائية بحضور  عددا من  لجنة المتطوعين للبطولة  الأستاذة نجوى صلاح-  وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين،   والاستاذ إسلام عبد العزيز.

يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة،  العاصمة الادارية ، ٦ اكتوبر ، وبرج العرب بالاسكندرية .

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