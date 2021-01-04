محافظ البحيرة يفتتح مبنى الوحدة المحلية بقرية "بطورس" و30 محلا بتكلفة 5 ملايين جنيه (صور)

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افتتح قبل قليل، اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، المبني الاداري الجديد للوحدة المحلية بقرية بطورس المقام على مساحه 1500 متر، بالإضافة إلى عدد 30 محل تجارى تم انشائها بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون و900 ألف جنية.



وعقب الافتتاح استمع المحافظ لشرح تفصيلي من رئيس المدينة تناول عرض ماتم إنجازات في كافة القطاعات الخدمية بمركز أبوحمص، وأكد على ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم بالمدن والقري علي مستوي المحافظة وسرعة نهو الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات والاشتراطات الفنية والعمل على تعظيم الموارد والاستغلال الأمثل لها لدعم الخطط الاستثمارية والمشروعات التنموية الجارى تنفيذها، مع تقديم كافه أوجه الدعم للارتقاء بمستوي الخدمات والمتابعة الدورية للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم.



حضر الافتتاح كلا من المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.