السكك الحديدية: تعقيم وتطهير 5 آلاف عربة وجرار يوميا (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس هيئة سكك حديد مصر، إنه منذ صدور القرار رقم 2071 لسنة 2020 لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فإن الهيئة أصدرت تعليماتها بتحصيل الغرامة على من لا يرتدون الكمامات داخل المحطات بالتعاون مع شرطة النقل، مشيرًا إلى أنها تقدر بـ50 جنيهًا، وذلك من أجل توجيه المواطنين نحو الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحته وصحة كل الشعب المصري. 

وأضاف عبدالتواب خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الكمامة متاحة على شبابيك التذاكر، كما يجب على المفتشين أن يتأكدوا من أن الركاب يرتدون الكمامات مثلما يتأكدون من أنهم يحملون التذكرة. 

وتابع: "إذا دخل الراكب دون كمامة أو دخل بها ثم تخلص منها، فإن الكمسري بمساعدة شرطة السكك الحديدية ينصحه بارتداء الكمامة وإذا صمم على موقفه فإنه يحصل منه الغرامة المقررة بـ50 جنيهًا وذلك داخل المحطات، أما داخل القطار نفسه فإن هناك رئيس القطار والكمسري والمفتش وشرطة النقل يتخذون نفس الإجراء مع الركاب إذ ينصحون الذين لا يرتدون الكمامات بعدها يفرضون الغرامة على من يصرون على عدم ارتداء الكمامة". 

وأوضح، أن الراكب إذا رفض دفع الـ50 جنيها قيمة الغرامة الفورية فإن شرطة النقل والمواصلات تقوم بدورها معهم، لافتًا إلى أن الهيئة لديها شركة نظافة تقوم بعمل النظافة للمحطات والقطارات والورش بشكل دائم ومع بداية الجائحة جرى توجيهها بزيادة أعمال التطهير والتعقيم لجميع الوحدات المتحركة إذ يجرى تعقيم وتطهير أكثر من 5000 عربة وجرار يوميا بخلاف الاماكن التي يتواجد العاملون والجمهور بها.

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