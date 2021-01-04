"بينهم المحور".. إعادة فتح 13 طريق أمام حركة السيارات بعد تحسن الأحوال الجوية

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أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور فتح طريق الكريمات، فتح طريق بلبيس، وطريق الفيوم، وطريق الاسماعلية الصحراوي أمام حركة المرور.





كما أعادت فتح طريق السويس الصحراوي، وطريق بورسعيد، وطريق أسيوط الصحراوي، وفتح طريق المحور في الاتجاهين أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.







وفُتح أيضًا محور 30 يونيو، وطريق العلمين، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق مصر أسوان الزراعي، فتح أيضًا الطريق الدائري الاقليمي عند بوابات الخطاطبة أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة.





وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.