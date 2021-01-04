مباحث التموين تضبط 1197 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1197) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة حيث تم ضبط ) 2،5 طن " مصنعات لحوم – رنجة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة القاهرة، وضبط ( 1،028 طن "مصنعات لحوم ودواجن – جبن رومى وشيدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لتصنيع وجبات جاهزة وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم) بمحافظة القاهرة.





كما تم ضبط (3 طن "سكر حر " بدون مستندات مجهولة المصدر ) تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (17280 قطعة "حلوى جافة" بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.





وضبط (29065 عبوة "كحول – جيل – ديتول" 3120 لتر "كحول – ديتول – جيل" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما يشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل "بدون ترخيص") بمحافظة الأسكندرية، وضبط (2،5 أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون مستندات "مجهولة المصدر" ).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.





كما تم ضبط (5 طن " بولى إيثلين – مواد خام " بدون مستندات " مجهولة المصدر" مستلزمات إنتاج 15500 عبوة فارغة "جراكن" تحمل علامة تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 5000 قطعة إستيكر تحمل نفس العلامة التجارية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع للمنتجات البلاستيكية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.