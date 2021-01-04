كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:32 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بمقتل أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة المركز.. بالفحص تبين مقتل (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، وتبين وجود خلافات جيرة بينه وبين 3 أشخاص (سائق، عاملى زراعة) وأنهم وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم.. وبحوزتهما (2 بندقية آلية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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