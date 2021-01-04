كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة
الإثنين 04/يناير/2021 - 11:32 ص
هبة عبد الحفيظ
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بمقتل أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة المركز.. بالفحص تبين مقتل (مزارع - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة، وتبين وجود خلافات جيرة بينه وبين 3 أشخاص (سائق، عاملى زراعة) وأنهم وراء إرتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم.. وبحوزتهما (2 بندقية آلية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.