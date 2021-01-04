انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:30 ص
ميسي
ميسي
محمد سامي
كشفت صحيفة‏ "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، من خلال استفتاء أجرته أول أمس السبت.

وتساءلت الصحيفة: هل يجب على نادي برشلونة بذل مجهود ليقنع ليونيل ميسي، بالبقاء وعدم الرحيل في الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده في يونيو 2021.

وكان هناك انقسام كبير بين جماهير البارسا، حيث أن النسبة الأكبر، تري على النادي بذل مجهود لبقاء ميسي في الكامب نو، ولكن بشرط.

وجاء ‏استطلاع جماهير نادي برشلونة للصحيفة الإسبانية، ان نسبة 37.7% قالت نعم، لكن يجب ان يخفض رواتبه، بسبب الأزمة الإقتصادية جراء فيروس كورونا.

بينما تري نسبة 33.6% لا، إذا كان ميسي يُريد المغاردة، فلا فائدة من الحديث معه، أما نسبة 14.5% قالت نعم، تحت أي سعر يطلبه من أجل ان يبقي.

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