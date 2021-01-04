ننشر رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر بوابة مصر الرقمية.





موعد إضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين 2021 وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يناير موعداً لإضافة المواليد وتعديل البيانات في بطاقة التموين، وأوضحت الوزارة أن إضافة المواليد ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع بوابة مصر الرقمية.



رابط بوابة مصر الرقمية