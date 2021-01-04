ننشر رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
ننشر رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021 ورابط تسجيل البيانات عبر بوابة مصر الرقمية.

موعد إضافة المواليد الجديد على بطاقة التموين 2021
وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شهر يناير موعداً لإضافة المواليد وتعديل البيانات في بطاقة التموين، وأوضحت الوزارة أن إضافة المواليد ستكون للفئات الأكثر احتياجاً، الأرامل والمطلقات والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المواطنين الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع بوابة مصر الرقمية.

رابط بوابة مصر الرقمية
تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية، ولاستخدام خدمات بوابة مصر الرقمية يجب التسجيل أولاً باستخدام بطاقة الرقم القومي، ومن ثم تتاح لك جميع الخدمات، وللدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا)

- يتم كتابة رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في حال كنت مسجل مسبقا والضغط على زر الدخول لحسابي.
- وفي حال كانت أول مرة تضغط على سجل حساب جديد.
- كتابة البيانات مثل الرقم القومي- رقم المصنع- أسم الوالدة والضغط على التالي واستكمال باقي عملية التسجيل.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين
- اختيار التموين من خانة الخدمات الحكومية.
- اختيار ضم أفراد أسرتي.


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