مسؤولة سابقة بالجمارك تحكي موقفا إنسانيا رائعا لـ"وحيد حامد" (فيديو)

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت عزة عبدالمجيد مسؤولة سابقة بمصلحة الجمارك التي كتبت منشورًا على السوشيال ميديا حكت فيه موقفا جمعها بالسيناريست الرحال وحيد حامد منذ أكثر من 35 عاما، إن هذا الموقف حدث بينهما في نهايات عام 1981 وكانت طالبة في الجامعة وكانت تعمل في فندق، وكانت قد استلمت عملها للتو وبالتالي فإنها كانت دائمة الارتباك: "وقتها قالوا لي هنفتح سيشن عشان أستاذ وحيد هيكتب فيه لوحده وهتقدمي له طلباته".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، أنها شعرت بسعادة كبيرة لأنها تابعت فيلمه "أحلام الفتى الطائر" كما تابعت لقاءاته وحواراته في التلفزيون والصحافة.

وتابعت: "وقتها رحت له وقال لي إن له طقوس في الكتابة وطلب قهوة سادة في فنجان شاي وكوب مياه (مشبرة)، ولما تخلص القهوة غيريها وبدليها من غير ولا كلمة وغيري كوب المياه لما الثلج يروح على طول، وقتها مشي وخلص كتابة زعلت لأنه مشي ومتكلمتش معاه". 

وواصلت: "في مرة كان قاعد ونادى عليّ وقال لي شايفة الناس اللي هناك دول؟! وقتها كانت أسرة كبيرة وقاعدين على ترابيزة كبيرة، قال لي إنه عاوز يحاسب لهم، مكنوش في السيشن اللي معايا ورحت للبنت اللي كانت ماسكاه وقلت لها عاوز أقدم الطلبات للترابيزة اللي طلب يحاسب لها، وعملت كده وأخدت الشيك خلسة وأعطيته لوحيد حامد وحاسب، وعندما علم الرجل الذي كان من المفترض أن يدفع الحساب فرح كثيرًا وكان اللقاء بينهما رائعًا، وكان من الواضح أنهما لم يتلقيا منذ فترة بعيدة". 

وواصلت: "بعدها بـ10 سنوات ارتديت الحجاب وكنت أمشي في الشارع مع ابني وابنتي، ولمحته وكان يقرأ الجرائد، وقلت إنني سأذكره بنفسي، لكنه كان يتذكرني، ولم يتغير وطلب مني أن نشرب الشاي، وكنت سعيدة للغاية.. كان حد حقيقي ومعندهوش أكلشيهات".

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يتحرك لاستعادة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقته الصيفية الأولى

منذ حوالي 18 ساعة

أبرزها "الدائري الإقليمي".. إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية

منذ حوالي 9 ساعات

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل نجمي الزمالك فى الشتاء

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

منذ أقل من ساعتين

عمار حمدي يطلب العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على التفاصيل المالية في صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

جريمة الـ"25 ثانية".. "الفجر" في مسرح جريمة قتل مُدرسة ببولاق الدكرور.. والمتهم أشعل سيجارة:"أنا مستني البوليس" (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. تقرير لجنة التحقيق في واقعة مستشفى الحسينية يكشف مفاجأة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

انقسام في برشلونة بشأن مصير ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تأجيل دعوى عودته لرئاسة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

الأهلي يقترب من ضم صفقة مميزة

عاجل.. تأكد غياب نجم الأهلي عن مواجهة سونيديب في دوري أبطال أفريقيا

07:59 م

تطورات مفاجئة في تجديد الزمالك لعقد ساسي

10:01 ص

ساسي يثير الغضب داخل الزمالك

09:33 ص

أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

10:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى