الزمالك يرفض عرض أهلي جدة لضم نجمه

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:31 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبد المحسن
وصل الزمالك عرضًا في الأيام القليلة الماضية من أهلي جدة السعودي من أجل التعاقد مع محمود حمدي الونش نجم دفاع الفريق في يناير الحالي.

ويعد محمود حمدي الونش في الوقت الحالي من أهم المدافعين في الكرة المصرية والمنتخب الوطني وقدم آداءاً أكثر من رائع منذ نهاية الموسم الماضي.

ورفض مجلس إدارة الزمالك مناقشة عرض أهلي جدة السعودي من الأساس بسبب اعتراضها على صيغة الخطاب المرسل من جانب النادي السعودي.

وتضمن خطاب الأهلي السعودي 3 طلبات، حيث جاء الطلب الأول بضرورة حسم الزمالك مصير الونش حتى يوم 30 يناير الحالي وكان الخطاب مرسلا يوم 27 من الشهر ذاته.

أما طلب الأهلي السعودي الثاني في خطابه للزمالك فكان الحصول على إذن مسئولي الفارس الأبيض للتفاوض مع الونش على الأمور المالية وجاء الشرط الثالث للنادي السعودي بإجراء الونش الكشف الطبي.

وقام مجلس إدارة الزمالك بالاعتراض على صيغة الخطاب من الأساس بسبب عدم وجود أي عرض مالي من الأساس من جانب النادي السعودي للتعاقد مع الونش وبالتالي رفضوا مناقشة العرض واعتبروه لا يناسب الزمالك من ناحية المبدأ.

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