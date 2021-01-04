ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية بسوهاج

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نجحت جهود إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بإشراف قطاع الأمن العام عن ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.



حيث ضم التشكيل الأول (عاطل، عامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأه، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.



وضم التشكيل الثان (عاملَين، طالب - مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم)، حيث تم ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد رصاص.





بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها الهادفة لتحقيق أعلى معدلات الأمن وذلك من خلال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



