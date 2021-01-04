كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة تقوية شبكات التابعة لإحدى شركات المحمول بالقاهرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم.

تمكنت من ضبط سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة أجرة "تاكسى"، وبحوزته 10 أجهزة خاصة بتقوية شبكات المحمول- 6 لفات سلك نحاسية "مجهولى المصدر").


بمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته إعترف بسرقتها من داخل برج تقوية شبكات الإتصالات كائن أعلى سطح أحد العقارات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

بإستدعاء مهندس صيانة بشركة الإتصالات محل الواقعة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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