ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بالقطامية

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توصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من صيدلانية ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار.



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية").



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة- سيارة "مستأجرة"- دراجة نارية)، وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم "إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم فى ممارسة نشاط إجرامى وتم ضبطه"، وإعترفوا بإرتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.



تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى "من متحصلات وقائع السرقة" وأقروا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة، حيث تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه..وبحوزته ( 8 هواتف محمولة "المستولى عليهم").





كما أرشد عن 8 هواتف أخرى "جارى التوصل لمالكيهم" أقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.



بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



