كشف ملابسات اختطاف شخص ومطالبة أهليته بدفع مبلغ فدية لإطلاق سراحه بسوهاج

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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج من تاجر - مقيم ببندر شرطة طهطا، بتلقيه إتصال هاتفى من شخص مجهول "من رقم محدد" طلب خلاله وزن سيارته بإستخدام الميزان الخاص به فقام بإرسال شقيقه (طالب) لوزنها إلا أنه لم يعد، وتلقى رساله على هاتف عم المُبلغ (تاجر - مقيم ببندر شرطة طهطا) مضمونها إحتجازه لدى مجهولين وإعتزامهم مساومتهم لإطلاق سراحه.





توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى قيام كلٍ من 3 عمال "لإثنين منهم معلومات جنائية" – عاطليّن، بإختطاف المجنى عليه وإحتجازه بمزرعة خاصة بإثنين من المتهمين بدائرة مركز جهينة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (طبنجة - مسدس صوت) وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم أنه نظرًا لسابقة عمله طرف عم المجنى عليه وعلمه بثرائه عقد العزم على إختطاف نجل شقيقه ومساومته على دفع مبلغ (500 ) ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحه، وإتفق مع باقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة بالإتصال بالمبلغ وطلب منه وزن سيارة وعقب وصول المجنى عليه لمكان الميزان قام المتهمان الرابع والخامس بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم وإقتياده داخل سيارة ملاكى "مؤجرة قيادة المتهم الثالث" وإحتجازه بالمزرعة المُشار إليها تمهيدًا لمساومة عمه، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.