التنمية المحلية: تسجيل 443 مخالفة فورية بالقاهرة لعدم ارتداء الكمامة أمس (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظين ونوابهم وسكرتارية العموم وكل من مُنح سلطة الضبطة القضائية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالأمس من أجل التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى مديريات الأمن، مشيرًا إلى أن أصحاب السيارات الملاكي ليسوا مجبرين على ارتداء الكمامات، أما وسائل النقل الخاصة والعامة فإن المواطنين يجب أن يرتدوا الكمامات فيها، وكذا الأمر بالنسبة إلى المقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية اليوم الإثنين، "جرى تسجيل 443 مخالفة فورية بمحافظة القاهرة بسبب عدم ارتداء الكمامة وكل مخالفة حصل أصحابها حصلوا على إيصال، وتم تسجيل 463 مخالفة فورية في محافظة القليوبية، و200 مخالفة في الفيوم، و108 مخالفة فورية في الشرقية".

وتابع، أن بقية المحافظات أرسلت عدد المخالفات الخاصة بها وتتراوح ما بين 96 مخالفة و103 مخالفة و105 مخالفة بمتوسط عام 100 مخالفة، وهو ما يؤكد على أن تعاون وسائل الإعلام مع أجهزة الدولة في عمليات التوعية والإعلام أثمر عن صبغة من الإلزام ومن المنتظر أن تتحول إلى ثقافة الالتزام.

