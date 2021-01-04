"الصحة" توجه نصيحة هامة بشأن حماية الأطفال من الإصابة بـ "كوفيد 19" (فيديو)

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن حدة الفيروسات تزداد خلال فصل الشتاء، منوها بأن فيروس كورونا لا يعترف بارتفاع وانخفاض درجة الحرارة كثيرا، ولكن ما يصاحب فصل الشتاء من غلق الأماكن والتجمعات في أماكن مغلقة، هو ما يزيد من معدل الإصابات.



وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتفاع معدل الإصابات بين الشباب سببه هو أنهم أكثر خروجا، منوها بأن تهوية الأماكن هو طوق النجاة من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة بين الأطفال ليست مرتفعة.



وأوضح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الطفل الذي لا يستطع ارتداء الكمامة، فأن واقي الوجه "فيس شيلد" كافيا لحمايته، حيث أن المرض ينتقل عن طريق الرذاذ وليس الهواء.

