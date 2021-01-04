23351 حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:11 ص
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، 23351 حالة إصابة، و482 حالة وفاة، بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 3 ملايين و236787، في حين بلغ إجمالي الوفيات 58506 حالات بعد تسجيل 504 وفيات جديدة اليوم مقابل 447 يوم السبت الماضي.

 

وبحسب مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، زاد عدد حالات الشفاء بـ19847 خلال اليوم الماضي، ليصل إلى مليونين و618882، مع بقاء 559399 حالة نشطة.

 

وأفادت بيانات المركز، بأن 10,8% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

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