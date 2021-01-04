الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وخريطة الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الإثنين 4 يناير 2021 إلى الأربعاء 06 يناير 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الإثنين 4 يناير 2021
أمطار خفيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الثلاثاء 5 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

الأربعاء 06 يناير 2021
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

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