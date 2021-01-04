نائب وفدي: تبطين الترع من أهم المشروعات القومية.. ويساعد على مواجهة عجز المياه

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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب مساعد رئيس حزب الوفد، إن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يقلل من فواقد المياه المخصصة للري بنسبة كبيرة جدا.



وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها، حيث يدعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل فواقدها والحفاظ عليها لمواجهة العجز المائي الحالي والمستقبلي.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه المشروع يساعد أيضا على تسهيل وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بصورة أفضل خاصة التي توجد في نهايات الترع والمصارف، كما يحافظ على جودة المياه وفق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في التوزيع.



وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع التي يجري تنفيذها حاليا تستهدف تأهيل ترع بأطوال 7 آلاف كم طولي بمختلف المحافظات بتكلفة 18 مليار جنيه تنتهي منتصف عام 2022.



وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحرص من جانب المواطنين على عدم إلقاء المخلفات في المصارف والترع بعد تطويرها حفاظا على المياه، لافتا إلى جهود الدولة الكبيرة في عدة مجالات من أجل مواجهة الفقر المائي وتأمين احتياجات المواطنين من المياه اللازمة في ظل استمرار تزايد أعداد السكان سنويا.