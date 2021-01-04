أيمن يونس يحاول بقاء مصطفى محمد مع الزمالك حتي نهاية الموسم

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
يحاول أيمن يونس المدير التنفيذى للجنة الكرة فى نادى الزمالك، إغراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل الإبقاء عليه حتي نهاية الموسم.


ويريد مصطفى محمد الرحيل عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تلقيه اكثر من عرض للاحتراف الخارجي، علي رأسهم من نادي سانت اتيان الفرنسي.


ويرغب أيمن يونس في ان يُبقي علي مصطفى حتي نهاية الموسم الحالي، نظرًا لضيق الوقت في البحث عن مهاجم بديل، يمتلك نفس إمكانياته المميزة.


وكشف مصدر مُطلع في نادي الزمالك، ان أيمن يونس قدم عرض للمهاجم الدولي برفع قيمه عقده السنوي، إلي 10 ملايين جنيه بدلًا من 2.5 مليون جنيه.


وأوضح المصدر: على الرغم من ان العرض أربع أضعاف راتبه الحالي، إلي ان مصطفى رفض وتمسك بالرحيل في يناير الحالي، خوفًا من عدم تلقيه عروض أوروبية في الصيف.

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