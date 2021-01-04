ضبط سائقين لقيامهما بسرقة مخزن إحدى الشركات بالقاهرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ


                                                                       
 
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الاول بمديرية أمن القاهرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط سائقين،حال قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها ( كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام – منشار حديدى – سلاح أبيض "كتر") .

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما إعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، كما أقر أحدهما بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة  ، وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الإستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، وبإستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، من مكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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