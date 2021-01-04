يفتتحه السيسي.. كل ما تريد معرفته عن معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:05 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ظل المشروعات القومية التنموية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذي يفتتح اليوم الاثنين، للتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة الذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

١. يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

٢. يشهد المعرض، إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

٣. يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز.

٤. وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز.

٥. كما يعرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

٦. ويشهد أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقود التمويل في مجالات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وتعزيز صادرات السيارات المصنعة محليًا للأسواق الخارجية.

٧. كما يطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كافة الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز. 

من المقرر أن يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسئولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

وسيتم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.

وينطلق اليوم الاثنين، فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

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