النرويج تعثر على جثث سبعة أشخاص في منطقة الانهيار الأرضي

عثر رجال الإنقاذ، على سبع جثث في موقع الانهيار الأرضي في بلدة أسك، على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة النرويجية أوسلو، وفقًا لقناة NRK التلفزيونية.

وقد أفادت القناة بأنه تم العثور على سبع جثث في منطقة الانهيار الأرضي في غيردروم. وتم تحديد هويات 5 منهم. ومن بين الذين تم التعرف على جثثهم، هناك أب وابنته البالغة من العمر عامين. أما والدتها الحامل، فلا تزال في عداد المفقودين". وذكرت القناة، أنه تم اعتبار 3 أشخاص، في عداد المفقودين.

وقالت القناة، إنه تم تعليق عمليات البحث في الصباح الباكر، للسماح للكلاب بالتمييز بشكل أفضل الروائح في المنطقة.

وكانت الشرطة، أصدرت قوائم بأسماء المفقودين - ومن بينهم فتاة تبلغ من العمر عامين اختفت مع والديها - ومن المعروف أن والدتها كانت حاملا بطفل آخر. كما توجد في القائمة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختفت مع والدتها.

وفي 30 ديسمبر، وقع الانهيار الأرضي الضخم، في بلدة أسك الصغيرة ، أسفر عن تدمير أكثر من عشرة منازل، وفقدان الاتصال بعشرة أشخاص. وتستمر عملية البحث لليوم السادس ويقوم رجال الإنقاذ بتوسيع منطقة البحث.