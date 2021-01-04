تعرف على "وحدة الحسابات الفرعية لوزارة السياحة".. التخطيط: تتماشى مع رؤية 2030

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:45 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن وحدة الحسابات الفرعية تفيد في وضع تقديرات واقعية لحجم النشاط السياحي ووضع التنبؤات اللازمة لتحقيق الخطط المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لها مع وزير السياحة والآثار لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة الخطط والمستهدفات في قطاع السياحة، وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.

وأكدت أن وحدة الحسابات الفرعية بقطاع السياحة تمكن الدولة من تقييم أداء القطاع وتأثيراته التنموية في ظل علاقاته المتشابكة مع باقي القطاعات في الاقتصاد القومي، وأن تفعيل دورها يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما تضمن توحيد مصادر البيانات وفق مفاهيم ومنهجية علمية تسهل عمليات التحليل والمقارنة بما يتم دوليًا لفهم القدرات التنافسية للقطاع السياحي في مصر.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع مستهدفات وخطط الوزارة على مستوى الخطط متوسطة وطويلة الأجل للتناغم مع رؤية مصر 2030،

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار لتفعيل وحدة الحسابات الفرعية لما ستحققه من توفير للاحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنظم لإمكان التعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني والوقوف على إنجازاتها و كتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي.

وأوضح أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في قطاعي السياحة والآثار رغم الأزمة، وقدمت نموذج مهم للعمل القائم على العلم ودقة التخطيط، وأعلنت عن عدد من الاكتشافات التي ستساهم في تنشيط الحركة السياحية التي تأثرت في العالم كله نتيجة أزمة جائحة كورونا.

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