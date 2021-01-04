المحكمة تحجز الدعوة المقدمة من تابعة لـ"ارابيا انفستمنت" ضد " بيجو" لجلسة 24 يناير القادم

أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، عن قيام المحكمة الاقتصادية بحجز الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة لشركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية، للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من بيجو العالمية، للحكم لجلسة 24 يناير الجاري.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 53.95 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 40.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 963.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.



