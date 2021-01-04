محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد طه

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، أن الأجهزة التنفيذية بمدينتي رأس غارب والغردقة، حققت جهود ناجحة خلال العام الماضي، لإستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، وقامت بإعادة تسكينهم في شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالروضة في المدينتين، والذي قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).

كشف المحافظ أن إجمالي الأسر التي تم نقلها إلى بديل العشوائيات بمدينتي رأس غارب والغردقة خلال العام الماضي 2020، بلغ 149 أسرة من إجمالي عدد المستحقين، مشددًا على سرعة إستكمال نقل وتسليم باقي المستحقين.

أوضح المحافظ أنه تم توفير سيارات من المدينتين لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، لافتًا إلى وجود لجنتين بكل مدينة لمتابعة هذا الملف، اللجنة الأولى لتنفيذ إزالات المساكن في المناطق العشوائية، والثانية لتسكين الأسر بمنطقة بديل العشوائيات بالروضة، حيث تم تنفيذ الإزالات فور تسليم المواطنين المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.

أكد المحافظ أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلًا من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين، كل ذلك يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجة الدولة لبناء الإنسان.
محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات
محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات
محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات
محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات
محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات
محافظ البحر الأحمر: نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات

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