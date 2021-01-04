تابعة لـ "مصرف أبوظبي" تتلقى عرضاً من "زالدي كابيتال" لشراء 90% من أسهمها
الإثنين 04/يناير/2021 - 10:32 ص
نيفين سمير
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، تلقي شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والتي يساهم فيها البنك- عرضاً من شركة زالدي كابيتال للاستشارات المالية Zaldi Capital يفيد رغبتها ومستثمرين آخرين في التقدم بعرض شراء 90% من أسهم الشركة.
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن العرض تضمن رغبتهم في استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية والإلتزام بقواعد القيد والشطب على أن يكون العرض المقدم بسعر 5.50 جنيه للسهم، منوهاً إلى أن البنك يساهم في الشركة بحصة مباشر بنسبة 9.04%، وبـ84.99% بشكل مباشر وغير مباشر.
وحقق البنك صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 844.265 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 967.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.335 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.32 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح المصرف خلال التسعة أشهر لتسجل 815.99 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 871.78 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.
وحققت الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، عن أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 5.93 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 421.61 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.