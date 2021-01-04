تابعة لـ "مصرف أبوظبي" تتلقى عرضاً من "زالدي كابيتال" لشراء 90% من أسهمها

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، تلقي شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، والتي يساهم فيها البنك- عرضاً من شركة زالدي كابيتال للاستشارات المالية Zaldi Capital يفيد رغبتها ومستثمرين آخرين في التقدم بعرض شراء 90% من أسهم الشركة.





وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن العرض تضمن رغبتهم في استمرار قيد الشركة بالبورصة المصرية والإلتزام بقواعد القيد والشطب على أن يكون العرض المقدم بسعر 5.50 جنيه للسهم، منوهاً إلى أن البنك يساهم في الشركة بحصة مباشر بنسبة 9.04%، وبـ84.99% بشكل مباشر وغير مباشر.



