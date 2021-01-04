أول رسالة موسيماني لصفقة الأهلي الجديدة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:30 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
غدير أحمد
عقد الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع الكونغولي والتر بواليا لاعب الأحمر الجديد، وذلك لوضع بعض الأسس التي سيعتمد عليها اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجنوب أفريقي للزامبي أن النادي الأهلي يختلف عن أي نادٍ آخر لعب داخله في مصر وإفريقيا لأنه يلعب دائما علي الألقاب والمركز الأول في أي بطولة.

وقال موسيماني للمهاجم الجديد إن الفريق ككل النجم الأوحد ولا يوجد لاعب بمفرده أهم شيء الالتزام بالتعليمات الفنية داخل وخارج الملعب.

وشدد الجنوب أفريقي خلال جلسته الخاصة مع اللاعب على رفض الشديد على أي تعليق على قراراته الفنية لأنه صاحب القرار الأول والأخير بها.

ووعد اللاعب موسيماني ببذل أقصى جهد وأنه يعلم صعوبة المهمة لكنه قادر على حجز مكان في التشكيل الأساسي وأن المنافسة ستكون في صالح الفريق.

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والتر بواليا والتر موسيماني

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