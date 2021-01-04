صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع تد اولات هادئة مع اجازات الكريسماس و غياب نسبي للأجانب، وم ع ترقب تخفيض الغاز.









وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10855.7 نقطة،

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2166.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3127.6 نقطة.









وإختتمت البورصة المصرية جلسة أمس الأحد أولي تداولات العام على تباين فى تداولات هادئة مع اجازات الكريسماس و غياب نسبي للأجانب و تراجع تعاملات المؤسسات التى لم تتجاوز ال 15%، ليستمر المؤشر الرئيسي على أداءه العرضى و يغلق دون تغيير عند نقطة الفتح 10845 نقطة بعد أن قلص خسائره الصباحية بمشتريات من المؤسسات المحلية و العربية مقابل استمرار مبيعات الاجانب و الافراد ، على عكس المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى أنهى على ارتفاع بنسبة 0.73% محققا قمة جديدة عند 2160 نقطة مع نشاط على الاسهم الخبرية و المضاربية و تبديل الأدوار فيما بينها .ليتقدم قطاع العقارات محققا أعلى تداولات مع ارتفاعات على معظم أسهمه يليه قطاع الموارد الأساسية بأسهم الحديد و البتروكيماويات و الأسمدة مع ترقب تخفيض الغاز لتلك الصناعات ، ثم ياتى قطاع الخدمات المالية مع جنى ارباح داخل الجلسة على معظم أسهمه و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة مع تراجع المشترى و عزوفه عن البيع عند تلك المستويات و كذلك حذر المشترى. و تحفظه لحين التأكد من استقرار وجهة السوق ، فيما تراجع التجارى الدولى لدون الـ 59 جنيه خلال الجلسة و التى اغلق أعلاها بعد كبح جماح صعود الرئيسى مع ارتفاعات على بعض القياديات ، فيما نشطت أيضا أسهم صفقة بايونيرز و اغلق بعضها بالحد الأقصى للصعود







