صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:23 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع تداولات هادئة مع اجازات الكريسماس و غياب نسبي للأجانب، ومع ترقب تخفيض الغاز.


وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10855.7 نقطة،
 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2166.2 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3127.6 نقطة.


وإختتمت البورصة المصرية جلسة  أمس الأحد أولي تداولات العام على تباين فى تداولات هادئة مع اجازات الكريسماس و غياب نسبي للأجانب و تراجع تعاملات المؤسسات التى لم تتجاوز ال 15%، ليستمر المؤشر الرئيسي على أداءه العرضى و يغلق دون تغيير عند نقطة الفتح 10845 نقطة بعد أن قلص خسائره الصباحية بمشتريات من المؤسسات المحلية و العربية مقابل استمرار مبيعات الاجانب و الافراد ، على عكس المؤشر السبعينى متساوى الأوزان الذى أنهى على ارتفاع بنسبة 0.73% محققا قمة جديدة عند 2160 نقطة مع نشاط على الاسهم الخبرية و المضاربية و تبديل الأدوار فيما بينها .ليتقدم قطاع العقارات محققا أعلى تداولات مع ارتفاعات على معظم أسهمه يليه قطاع الموارد الأساسية بأسهم الحديد و البتروكيماويات و الأسمدة مع ترقب تخفيض الغاز لتلك الصناعات ، ثم ياتى قطاع الخدمات المالية مع جنى ارباح داخل الجلسة على معظم أسهمه و الذى جاء بقيم تداولات منخفضة مع تراجع المشترى و عزوفه عن البيع عند تلك المستويات و كذلك حذر المشترى. و تحفظه لحين التأكد من استقرار وجهة السوق ، فيما تراجع التجارى الدولى لدون الـ 59 جنيه خلال الجلسة و التى اغلق أعلاها بعد كبح جماح صعود  الرئيسى مع ارتفاعات على بعض القياديات ، فيما نشطت أيضا أسهم صفقة بايونيرز و اغلق بعضها بالحد الأقصى للصعود 


و جاء بالتداول  علي351 مليون سهم من خلال 34203 صفقة بمخطط سيولة 50% للشراء ، بالتداول على 183 ورقة مالية ربحت منها 82 ورقة و تراجعت 52 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 49 ورقة مالية دون تغيير ،ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 2.470 مليار جنيه مسجلا 653.337 مليار جنيه

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