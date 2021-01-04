بريطانيا تبدأ عمليات التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازنيكا المضاد لكورونا

بدأت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الاثنين، عمليات التطعيم بلقاح أكسفورد أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية في بريطانيا، أقرت في وقت سابق، استخدام لقاح أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

وقد أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 210 حالات وفاة، و34,639 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تزامنًا مع تفشي سلالة جديدة من المرض في البلاد.

وقالت الصحة البريطانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,256,005 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 70,405 حالات، وفقًا لوكالة "رويترز".

وسبق أن بريطانيا يوم 22 ديسمبر 36804 إصابات بالمرض، وفي 23 ديسمبر 39237 حالة، وفي 24 ديسمبر 39036، وفي 25 ديسمبر 32725.