سيلتا فيجو يفقد "أسباس" بسبب الإصابة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:30 ص
اياجو اسباس
اياجو اسباس
وكالات
تعرض نادي سيلتا فيجو لضربة قوية في طريق العودة للمراكز المميزة في بطولة الدوري الإسباني.

وأعلن نادي سيلتا فيجو عن إصابة لاعبه إياجو أسباس بتمزق في ألياف عضلة الفخذ الأيمن ذات الرأسين، وبهذا سيفقد النادي خدمات هدافه على الأقل خلال مواجهتي إبيزا الثلاثاء المقبل في ثاني أدوار كأس الملك ثم فياريال الجمعة في "الليحا".

وأصيب هداف المسابقة الحالي بجانب جيرارد مورينو برصيد 9 أهداف في بداية الشوط الثاني لمواجهة الأمس أمام ريال مدريد.

 يذكر أن نوليتو لاعب الفريق لم يتمكن أيضا من استكمال هذا اللقاء بسبب إصابة ولكن طفيفة في نفي عضلة الفخذ الأيمن.

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